Reprodução/Globo O participante do BBB 24 foi acusado de homofobia mais uma vez

Na madrugada desta terça-feira (16), Davi Brito chamou a atenção dos internautas após mais uma fala homofóbica envolvendo seu futuro. O participante do BBB 24 ressaltou que gostaria de ter um filho homem para "ensinar o guri a ser macho".



Em conversa com Isabelle Nogueira e Matheus Amaral, o finalista do reality show da Globo comentou sobre o assunto. "Além de doutor, Davi também é mestre cuca", brincou a sister. "Imagina quando tiver os filhos", acrescentou o brother.

"Eita... Mas que não venha mulher, venha homem", disparou o motorista de aplicativo. "Senão vai ser a casa das mulheres, né? Só ele e o pai dele de homem", apontou o colega de confinamento. "Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho", disparou Davi Brito.





Nas redes sociais, internautas reagiram ao comentário que não agradou grande parte do público. "Parabéns aos gays que vão fazer este homofóbico ser campeão!", reclamou um dos usuários do Twitter/X. "As mais ridículas palavras que o senhor Davi disse hoje na cozinha. Homofobia é crime. Mais uma pra sua coleção de palavras escrotas e machistas", comentou outro. "Davi e suas gírias regionais. Nem no último dia ele consegue fingir e se controlar, imagina aqui fora", concluiu outro.

Não foi a primeira vez



Vale lembrar que essa não foi a primeira fala homofóbica de Davi Brito na casa mais vigiada do Brasil. Em janeiro, logo no início do BBB 24, o brother discutiu com Nizam Hayek e disparou: "Eu votei em você porque eu sou homem, não sou viado. Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem".

Ele inclusive foi alertado por outros brothers sobre o comentário, mas voltou a usar termos preconceituosos em outros momentos. Davi Brito também foi acusado de homofobia, após criticar Leidy Ellin por jogar suas roupas na piscina. "A mulher, por ser mulher, tem que se colocar no lugar dela, para ter o respeito do homem", disse.

Já em março, o brother foi acusado de transfobia após uma conversa com Isabelle Nogueira e Matteus Amaral. Ele se referiu a pessoas trans como "coisas" e causou revolta nas redes sociais: "O cara beijar no Carnaval, tu sabe que pode tá beijando até uma coisa que ele não queria beijar (...) Vai confiar, irmão, você é louco…".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko