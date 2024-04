Reprodução A atriz tentou afastar outra mulher ao posar para fotos

Príncipe Harry e Meghan Markle estão envolvidos em mais uma polêmica. Um vídeo onde a Duquesa de Sussex exige que outra mulher não pose para fotos ao lado de seu marido chamou a atenção dos internautas.



O casal esteve em um jogo de pólo e a atriz foi convidada para entregar o troféu para o marido no palco do Royal Salute Polo Challenge. Meghan Markle o beijou e o grupo fez uma sessão de fotos do momento.

No momento, uma mulher não identificada tentou se aproximar do príncipe para posar ao seu lado, mas a Duquesa de Sussex não se afastou de Harry e disparou: "Você quer vir aqui?".





A atriz se moveu para abrir espaço ao seu lado e a moça ficar ali, enquanto continuava abraçada ao esposo. Meghan Markle continuou com um sorriso no rosto e a mulher passou por baixo do troféu para posar para as fotos.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko