Reprodução A atriz já deu alguns sinais de que não gostou do affair com o ex-BBB

Letícia Spiller e Nizam Hayek se aproximaram no Carnaval 2024 do Rio de Janeiro, mas o ex-BBB já está de fato no passado da atriz. O motivo? Ela deixou claro que não quer mais se envolver com o ex-participante do reality show da Globo por inúmeras circunstâncias que a coluna te conta agora.



A interação entre a atriz, de 50 anos, e o ex-BBB, de 32, começou nas redes sociais. Letícia Spiller comentou um emoji de foguinho em uma publicação de Nizam Hayek, e ele a retribuiu com um coração. Pouco depois, os dois foram fotografados juntos no desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. E as cinco provas de que eles não estão juntos são essas:

1. Em março deste ano, os dois foram vistos novamente juntinhos no Lollapalooza 2024, em São Paulo. O suposto casal esteve no primeiro dia de evento e curtiu a apresentação da banda do Blink-182 lado a lado. Entretanto, desde esse dia, internautas levantaram rumores de que o affair não foi para frente. O evento aconteceu há quase mês e eles não são vistos juntos desde então. O último registro da atriz com o ex-BBB aconteceu há 25 dias.





2. Após ficar com Nizam Hayek, Letícia Spiller publicou um Stories em seu Instagram com a música Short Dick Man. Internautas teriam entendido que poderia ser uma indireta ao ex-BBB em relação ao seu órgão genital. "Não quero nenhum homem de pau pequeno (...) Você usa alguma pinça pra tirar essa coisinha pra fora? É o menor pau que eu já vi... em toda minha vida. Tire esse pau daqui (...) Encolhido, pequenino, de criança, pequenino. Homem de pau pequeno e enrugado", diz a letra da canção.

3. Outro fator envolve o ex-marido da atriz, Pablo Vares. O casal estava junto há sete anos e anunciaram a separação em novembro de 2023. Até janeiro de 2024, o diretor musical ainda comentava as publicações da ex-esposa, mas interrompeu o contato público após rumores de que ela estaria envolvida com o ex-participante do reality show.

4. Entretanto, após ficar com Nizam Hayek no Lollapalooza 2024, a artista voltou a reagir às publicações do ex-marido. Em uma publicação do músico, ela comentou: "Lindo". E a troca de elogios entre eles voltou a ser frequente. Nesta terça-feira (16), ele reagiu a uma sessão de fotos sensuais compartilhadas pela ex-mulher e comentou um emoji de coração preto e outro de fogo.

5. No dia 11 de abril, Nizam Hayek surpreendeu os internautas ao anunciar seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. O ex-participante do BBB 24 divulgou sua conta no Privacy, onde publica fotos íntimas. Entre tantas postagens "picantes", uma delas chamou a atenção dos assinantes, onde ele queria saber se tinha "alguma cadelinha disponível". Isso bastou para muitos entenderem que ele não tinha mais compromisso com Letícia Spiller e que o affair entre eles foi apenas algo passageiro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko