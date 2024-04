Reprodução/Instagram - 10.03.2022 O dermatologista foi flagrado aos beijos com o empresário

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, foi flagrado aos beijos com um empresário em Paris. O ex-marido de Paulo Gustavo, com quem teve dois filhos, aproveitou a viagem para curtir alguns momentos de intimidade com Vicente Conde, formado em Harvard. Em 2021, Paulo Gustavo morreu em decorrência de complicações de Covid-19.

Os registros foram publicados pelo jornalista Felipeh Campos. Para ver o momento, clique aqui. "Fontes próximas afirmam que Conde é uma pessoa extraordinária e demonstra um profundo afeto não apenas pelo médico, mas também pelos filhos de Thales, concebidos com Paulo Gustavo antes de seu falecimento", disse o comunicador. Os filhos, Gael e Romeu, ambos de quatro anos, também chamaram a atenção do empresário.

"Atualmente residindo na Austrália com seus filhos, a foto capturada em Paris revela um momento afetuoso entre o casal, registrando que, Vicente Conde tem sido visto com frequência na 'ponte aérea' Brasil - Austrália. Contudo, surgem rumores de tensão entre a mãe de Paulo Gustavo e Thales Bretas, relacionados a questões patrimoniais do casal", acrescentou.





Além do empresário, Thales Bretas já foi flagrado com outros possíveis companheiros. Em setembro de 2022, o dermatologista engatou um romance com o cantor Silva, mas chegou ao fim em janeiro de 2023. Em novembro de 2023, ele e Reynaldo Gianecchini foram fotografados jantando juntos no Rio de Janeiro.

*Texto de Júlia Wasko

