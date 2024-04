Reprodução/Globo A ex-participante do BBB 24 desabafou sobre a falta de dinheiro

Nesta terça-feira (16), um suposto áudio de Fernanda Bande falando sobre o dinheiro que ganhou no BBB 24 está repercutindo nas redes sociais. Na gravação enviada a um grupo de fãs, a ex-participante do reality show da Globo explica que os ex-brothers estão sem grana, pois a produção ainda não pagou os prêmios.



"Gente, não tem dinheiro. Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai", disse.

"Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe? Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo", acrescentou.





Além do prêmio final do BBB 24, os participantes também podem aproveitar de outras regalias ao longo do confinamento. Em diversas dinâmicas e provas, os brothers também concorrem a carros, vale-compras, dinheiro e muito mais.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko