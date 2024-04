Reprodução A atriz foi condenada a 18 meses de prisão pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins

Nesta segunda-feira (15), Hannah Gutierrez-Reed, a armeira do filme Rust, foi condenada a 18 meses de prisão pela morte de Halyna Hutchins. Em 2021, a diretora de fotografia foi baleada acidentalmente pelo ator Alec Baldwin, que manuseava uma arma durante a produção da trama.



"Você transformou uma arma segura em uma arma letal", disse a juíza Mary Marlowe Sommer ao proferir a sentença. Em março deste ano, Hannah Gutierrez-Reed foi considerada culpada de homicídio culposo por carregar acidentalmente munição real no revólver no set de filmagem em Santa Fé, no Novo México.

O advogado Jason Bowles, responsável por defender a armeira, havia solicitado que ela recebesse liberdade condicional. Entretanto, os promotores argumentaram por uma pena completa de 18 meses devido à falta de arrependimento da acusada. "Eu imploro, por favor, não me dê mais tempo (...) O júri me considerou culpada por esta tragédia, mas isso não me torna um monstro, isso me torna humana", ressaltou ela.





A promotora Kari Morrissey apontou que os telefonemas, feitos por Hannah Gutierrez-Reed na prisão, onde chamou os jurados de "idiotas". Por outro lado, a armeira rebateu dizendo que foi "subornada" e continuou a culpar outras pessoas pelo tiro. Já o julgamento de Alec Baldwin está marcado para 10 de julho, acusado de homicídio culposo há três meses. "É a coisa mais difícil perder um filho", disse Olga Solovey, mãe de Halyna Hutchins.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko