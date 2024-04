Reprodução A ex-participante BBB 24 mudou o visual

Na próxima terça-feira (16), a final do BBB 24 reunirá todos os participantes desta edição do reality show da Globo e Wanessa Camargo apostou em um novo visual para seu retorno à casa mais vigiada do Brasil. A cantora cortou os fios e os deixou na altura dom ombros, além de ficar loira novamente.



As imagens foram divulgadas em primeira mão pelo colunista Hugo Gloss nas redes sociais: "Pencas de Xainirô! Wanessa Camargo decidiu mudar o visual e mostra aqui no hugogloss.com, com exclusividade, o resultado. A cantora cortou o cabelo e apostou nos fios loiros! Wanessa surgirá assim amanhã na tela da Globo na grande final do #BBB24. A artista confirmou ao HG que vai comparecer sim, ao encerramento do reality. O que acharam?!".

Em março deste ano, a artista foi desclassificada do reality show da Globo após ser acusada de agressão contra Davi Brito. Os dois protagonizaram diversos momentos de tensão durante o confinamento e tudo chegou ao fim após Wanessa Camargo dar um tapa na perna do brother.





Durante a final do BBB 24, saberemos quem será o campeão desta edição. Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira disputam o prêmio de R$ 2.920.000,00.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko