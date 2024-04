Reprodução/Globo A ex-participante do BBB 24 foi confirmada no reality show

No dia 19 de janeiro, Vanessa Lopes deixou o BBB 24 após apertar o botão de desistência. 87 dias depois, a influenciadora digital acaba de ser confirmada para a terceira temporada de Túnel do Amor, outro reality show da Globo. A ex-BBB fará dupla com Priscila Caliari na atração comandada por Ana Clara Lima e que estreia na próxima segunda-feira (22).



A nova edição do reality de pegação contará com a participação de influenciadores digitais no elenco pela primeira vez. Além de Vanessa Lopes, os ex-BBBs Daniel Lenhardt (BBB 20) e Larissa Tomásia (BBB 22) também integram o elenco.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a terceira temporada terá outros elementos surpresas, além do retorno de Jean Bruno e Guto, que estiveram na primeira e na segunda temporada.

Mas há um detalhe importante: a temporada foi inteiramente gravada antes do início do BBB 24. Na época, Vanessa não tinha passado por tratamento psiquiátrico e tampouco Larissa Tomásia estava comprometida --a sister assumiu o namoro com Plínio Simões, ex-Puxadinho do BBB 24.





O programa será formado por 14 duplas em busca de um amor em 20 episódios, transmitidos de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow. A partir do dia 22 de abril, os telespectadores poderão acompanhar os capítulos no Globoplay.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko