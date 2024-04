Reprodução/Instagram Rafael Machado quer gravar conteúdo adulto com Nizam para plataformas como o Privacy





A chegada de Nizam Hayek ao universo da produção de conteúdo adulto gerou as mais diferentes reações nas redes sociais. Em meio a aprovações e algumas decepções com o material divulgado, um convite inusitado ocorreu: o jornalista Rafael Machado, que durante anos foi repórter da Record e atuou ao lado de Gugu Liberato, propôs uma parceria com o ex-BBB.







Sim, caro leitor, é este tipo de parceria mesmo que você está imaginando. Rafael, que também se aventura pelo universo da produção de conteúdo adulto, quer fazer uma "collab" com o vilão do BBB 24.

Em rápida conversa com a coluna, o jornalista admitiu o interesse em gravar com Nizam e até passou a marcá-lo nas redes sociais. Mas até o momento não obteve resposta. O tipo de material que ele pretende criar ainda não foi exposto, porque ele precisa primeiro ter um retorno positivo do ex-BBB para dar início ao planejamento.

Em sua entrada na plataforma Privacy, além de chocar os seguidores ao aparecer sem roupa e deixar algumas partes íntimas bastante evidentes, a interação de Nizam também alarmou. Ele queria saber se tinha "alguma cadelinha disponível". O objetivo da postagem não foi concluído, mas acredita-se que ele busque alguma mulher para produzir conteúdo para seu perfil.





Mas não foi só por isso. Semanas antes de anunciar sua nova jornada profissional, ele havia sido visto aos beijos com Letícia Spiller no Lollapalooza. Pelo visto, o romance não prosperou.

As primeiras fotos de Nizam peladão já estão espalhadas pelas redes sociais. No Twitter/X, imagens do ex-BBB mostrando o bumbum e até mesmo uma de cueca branca e com o pênis ereto foram as que mais geraram comoção. Até o momento, ele não publicou nenhuma foto de nu frontal. Mas é questão de tempo.