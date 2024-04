Reprodução/Instagram Manu Bahtidão causou um enorme desconforto com Viih Tube e Eliezer





No centro de uma grande polêmica após "dar o bolo" no aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, e gerar um enorme mal-estar no fim de semana, a cantora Manu Bahtidão está em alta no momento e tem uma agenda de shows concorrida. Amigos dela, como Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, andam espalhando pelas redes sociais que ela ganha quase meio milhão de reais por apresentação, mas descobrimos que o valor real é outro.







Fontes da coluna que trabalham no escritório que comercializa seus shows nos revelaram que o cachê de Manu Bahtidão para uma apresentação em evento privado ou que não tenha venda de ingressos --como festas de aniversários de cidades-- custa R$ 250 mil. Neste preço já estão inclusos todos os gastos que ela possa ter com logística e aparatos técnicos.

Caso o show tenha bilheteria, descontos de até 30% são praticados, dependendo do espaço em que será realizado o evento, da estrutura, e também dos custos operacionais que terá para se deslocar até o local do show. Portanto, o cachê chega a ser de R$ 175 mil. Mas nestes casos, ela acaba ganhando um percentual do que foi vendido nos ingressos, fazendo com que seus ganhos sejam bem superiores.

Na tentativa de defender Manu Bahtidão após os ataques que vem sofrendo por conta do climão que ela provocou na festa de aniversário da filha de Viih Tube, Lucas Guimarães usou suas redes sociais para dizer que o cachê do show da cantora chegava à casa dos R$ 500 mil.





Este preço, no entanto, foge da realidade. Nem mesmo cantoras muito mais estouradas no mercado nacional, com muitos mais hits no repertório e donas de uma legião de fãs, como Simone Mendes e a dupla Maiara e Maraisa, cobram este valor. No caso da irmã de Simaria, seu show chega a custar R$ 400 mil aos contratantes, e a quantidade de pessoas que ela arrasta aos locais em que se apresenta é acima da média.

Manu estourou com Daqui Pra Sempre, que tem a participação de Simone Mendes. A música, no entanto, é uma versão de forró/sertanejo de Tattoo, canção da cantora sueca Loreen, que foi a campeã do Eurovision 2023, maior festival musical do mundo.

Polêmica



A treta do fim de semana se deu porque Manu se atrasou quase 3 horas para se apresentar no aniversário da filha de Viih Tube e Eliezer. Houve uma questão com o jatinho contratado para a viagem dela, que a impediu de chegar no horário combinado, mas o caldo entornou quando a cantora chegou no local e se sentiu desprestigiada por ter recebido um "oi" com pouco afeto da influenciadora digital. E isso bastou para que ela fosse embora, bastante irritada, sem cantar uma música sequer.

Com a exposição da treta, fãs que acompanham Manu relataram que os atrasos dela em shows já são muito conhecidos por quem a acompanha desde quando era uma artista local no Norte do Brasil. Nas redes sociais, há fãs que dizem ser normal ela atrasar de 2 a 3 horas para subir no palco, e isso é um comportamento frequente.

Vale lembrar que pouco antes dessa situação, Manu enfrentou outra polêmica. Ela foi uma das convidadas do aniversário de Anitta, em Miami, e desrespeitou uma das regras impostas pela funkeira, que pediu a todos para não usarem os celulares nas áreas privativas do local do evento. E Manu foi a única a burlar a regra e ainda postar inúmeros conteúdos nas redes sociais.