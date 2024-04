Gabriel Cardoso/SBT Patricia Abravanel derrotou a Record no último domingo com o Programa Silvio Santos





A disputa pela vice-liderança da TV aberta nunca esteve tão acirrada entre SBT e Record como nos últimos tempos. E lá em Osasco, Patricia Abravanel está comemorando o bom desempenho do Programa Silvio Santos do último domingo (14), que se isolou em segundo lugar e empurrou a Record para o terceiro, com uma vantagem de 8% de audiência.







De acordo com os dados do Kantar Ibope Media, obtido pela coluna com fontes do mercado, o Programa Silvio Santos foi exibido das 19h59 à 00h04 e alcançou 3,9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, obtendo média de 6,9 pontos. O resultado foi 8% maior que a terceira colocada, que fechou nesta mesma faixa a média de 6,4 pontos.

No horário, Patricia enfrentou dois programas jornalísticos: o Domingo Espetacular e o Câmera Record. Contra o programa comandado por Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar, o confronto se estendeu entre 19h59 e 22h58, e a vitória foi um pouco apertada, com 7,7 pontos de média para o SBT, contra 7,4 para a Record.

Das 22h58 à 00h04, o Programa Silvio Santos duelou contra o jornalístico liderado por Roberto Cabrini e conseguiu ampliar sua vantagem. Nesta faixa, a média foi de 4,9 pontos para o SBT, contra 3,8 para a Record.





Havia duas semanas que o Programa Silvio Santos não batia a Record. A última vitória havia sido em 24 de março. Embora tenha saído de uma sequência de derrotas, o saldo das batalhas tem sido mais positivo para o SBT. Dos últimos 8 confrontos, Patricia Abravanel se deu melhor em 5, e foi derrotada em 3 ocasiões.