Reprodução A apresentadora relatou o momento em que sofreu um assalto

No último domingo (14), Silvia Poppovic foi vítima de um assalto em São Paulo e compartilhou imagens de suas mãos ensaguentadas em seus Stories do Instagram. A apresentadora sofreu um ataque e os bandidos conseguiram levar apenas um anel.



"Acabo de ser vítima de um assalto na esquina da minha casa (...) Me deram uma chave de pescoço, pelas costas. Quase me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos!", explicou.

"O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular. Do chão, comecei a gritar, e ele fugiu (...) Fiquei assim, ensanguentada, e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca! Não dá mais!", concluiu.

Ao jornal Folha de S.Paulo, Silvia Poppovic esclareceu mais detalhes do crime: "Eu queria que ele parasse de apertar meu pescoço porque eu não conseguia respirar, mas não adiantou, acho que ele estava com pressa (...) Foi quando passou um carro e ele se assustou e fugiu, então eu me levantei e corri para o meu prédio".







"Ainda não registrei porque passei a tarde cuidando das minhas feridas, mas as ferida que dói mesmo não está no corpo, o que dói é essa sensação de fragilidade", finalizou.

Há seis meses, a apresentadora foi vítima de outro roubo, também no bairro onde mora. Silvia Poppovic estava em um táxi, falando ao celular, e um homem colocou parte do corpo pela janela aberta para arrancar o aparelho eletrônico. "Ele ainda bateu no meu rosto com o celular", recordou.

Reprodução/Instagram A apresentadora relatou o momento em que sofreu um assalto





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko