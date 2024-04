Reprodução A cantora apareceu pela primeira vez ao lado do namorado

Em novembro de 2023, Naiara Azevedo revelou que sofria violência física, psicológica e patrimonial de Rafael Cabral. A cantora padeceu sob duras acusações de seu ex-marido após denunciá-lo pelos crimes, mas conseguiu seguir sua vida e se entregar para o amor mais uma vez. A artista foi filmada ao lado do empresário Bruno Carneiro durante um círculo de oração em Goiás.



As imagens foram publicadas pelo perfil Circo da Mídia e viralizaram. Após isso, a cantora publicou uma foto de um brinde com duas taças e alimentou os rumores de que de fato estaria com o empresário.

Bruno Carneiro e Naiara Azevedo se conheceram por meio de amigos em comum. Apesar de ser conhecido em Goiás, o empresário leva uma vida discreta e sem redes sociais. Os dois teriam se aproximado há três meses e engatado o romance recentemente.





Há cerca de cinco meses, a cantora denunciou o ex-marido, o empresário Rafael Cabral, por violência física, psicológica e patrimonial. Em março deste ano, ele foi indiciado pelos crimes após uma investigação da Polícia Civil de Goiás.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko