Reprodução/Globo O funkeiro se emocionou com as palavras da apresentadora

Nesta segunda-feira (15), MC Bin Laden participou do programa Encontro e se emocionou com as palavras ditas pela apresentadora Patrícia Poeta. O ex-participante do BBB 24 chorou ao relembrar o período em que teve depressão, e foi amparado pela jornalista.







"Sou muito trabalhador, sou muito dedicado. Passei por uma fase muito difícil na minha vida (...) Tive um episódio que tentei tirar minha própria vida, suicídio e essas coisas e quando consegui vencer toda aquela situação ali, minha mãe foi o fator principal, minha tia... Se não fosse minha mãe não estaria mais aqui. Uma das coisas que ela falou, independentemente do que a gente passar e estiver vivendo, vou segurar sua mão. Depois ela conversou comigo, me deu uma esperança pra reerguer minha vida", explicou o cantor.

"Impossível ouvir a história do Bin e não chorar. É recomeçar o crescimento dele. Cumpri minha missão na Terra... Vai dar muitos frutos", concordou a mãe do artista. "Ela [mãe] sempre falou pra mim se apegar no trabalho. 'Aproveita, vive os fãs que você têm'", concordou ele.

"As duas exalam amor, as duas. A gente tava comentando, a sua vida é rica em acontecimentos, né? Tantos desafios que você é passou, né? Tanta coisa difícil e ver você aqui assim é muito bacana. Por isso que eu queria muito conversar com elas. A gente bateu papo na sexta-feira para que elas contassem um pouco da sua vida, o quanto que você já é um cara vitorioso e vai ser mais ainda. Dar um abraço em você aqui", disse a apresentadora.







"É muito bonito conhecer essa história e quão guerreiro você é. E assim, encontrando esses anjos da guarda na vida. Isso é muito bacana, né? Prazer, viu Bin, conhecer você pessoalmente. Eu acompanhei você dentro da casa, muitas pessoas também torceram por você e assim, conhecendo essa história de vida, a gente só tem a admirar mais você. Mesmo, do fundo do coração estou falando isso para você", acrescentou. "Obrigado, vou te levar no baile funk com 'nois'", respondeu o cantor.

Cara, que emocionante as palavras da Patrícia Poeta. Bin Laden não se conteve e caiu no choro ao vivo 🥺🥺🥺😭 #BBB24 #RedeBBB #Encontro pic.twitter.com/DlPpO7lRXN — Brenno Moura (@brenno__moura) April 15, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko