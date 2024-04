Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade apresentará A Grande Conquista





A Record segue fechando os últimos contratos com os famosos que irão compor o elenco da segunda temporada de A Grande Conquista, e a coluna acaba de descobrir que uma famosa barraqueira, expulsa de A Fazenda, ganhou uma nova chance na emissora e está confirmadíssima no elenco.



E quem vem para deixar a competição ainda mais movimentada é Liziane Gutierrez. A primeira eliminada de A Fazenda 13 já está a caminho do Brasil para se confinar no hotel e tentar a chance contra 99 adversários em busca de uma vaga na mansão, onde irá disputar o prêmio de R$ 1 milhão.

Liziane foi eliminada pela votação do público em sua passagem pela Fazenda, mas armou um enorme barraco, com direito a agressão, na festa de encerramento do reality show. Ela se desentendeu com Lary Bottino e empurrou a influenciadora em cima de uma mesa. Os seguranças entraram no confinamento e a retiraram pelo braço.

Reprodução/Record - 18.09.2023 Liziane Gutierrez já assinou contrato para participar de A Grande Conquista