Reprodução A apresentadora desabafou sobre o golpe de remédios

Nesta segunda-feira (15), Ana Maria Braga chamou a atenção dos telespectadores da Globo ao desabafar sobre um golpe de remédio milagroso usado na cura do câncer. A apresentadora do Mais Você ficou revoltada com o "medicamento natural" que promete matar células cancerígenas.



"Várias pessoas me mandaram para saber se era verdade. Eu vi isso ontem e fiquei preocupada. O remédio promete coisas que não serão cumpridas, como a cura do câncer. Para encerrar a propaganda, ainda diz: 'Não permita que o câncer tire a sua alegria de viver'. Esse recado fala diretamente ao desespero dos doentes, das suas famílias que se dispõem a fazer qualquer coisa para salvar um amor, um ente querido", comentou.

"É um negócio desonesto. É um tipo de roubo que utiliza a boa fé das pessoas. São os fitoterápicos, que são remédios muito importantes. São produtos naturais, produzidos a partir de plantas medicinais, e são produtos reconhecidos pela Anvisa e podem atuar como coadjuvantes contra várias doenças, inclusive o câncer. Mas, sozinhos, não fazem esse milagre. Por isso, é desonesto vender essa tranquilidade", acrescentou.





"Dizem lá que eu tomei e que eu tava recomendando. [O anúncio diz] que eu tô tomando o tal do remédio. E se eu tomar e você tomar, é tudo resolvido. E prometer isso é enganar as pessoas. É como eu disse: roubo. Não caia nessa. Pena que a internet se sirva ainda [desse tipo de anúncio] (...) Pena que a gente não tem como conversar com o mandante lá... Como ele chama? O dono da internet?", disparou.

"A Meta. A Meta pode ajudar a gente, eu e várias pessoas que têm credibilidade. As pessoas caem nessa história porque veem 'se o fulano toma, se o fulano fez pode dar certo comigo'. É uma propaganda enganosa que eu fico absolutamente [nervosa] (...) Não caiam nessa, por favor. Sempre que você vir qualquer coisa que está dizendo que fulano ou beltrano fez, tenta saber a origem do produto que você tá olhando aí. Tem muita mentira por aí", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko