Reprodução/Globo A ex-participante do BBB 24 já fechou contrato com uma empresa de assessoria

No último domingo (14), Alane Dias foi eliminada do BBB 24 com 51,11% dos votos. Menos de 24 horas após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a bailarina fechou contrato com a bpmcom, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira de grandes artistas, como Anitta, Eliana, Juliette, Thiaguinho e muito mais.

Nesta segunda-feira (15), a empresa anunciou a contratação de Alane Dias para seu casting. "Do Pará para o Brasil. E do BBB para a bpmcom! Seja muito bem-vinda, @alane", escreveu em uma publicação do Instagram.

A agência de comunicação estratégica com foco em Marketing e Relações Públicas trabalha com inúmeras celebridades, como Claudia Leitte, Anitta, Eliana, Juliette, Thiaguinho, Ferrugem, Pedro Sampaio, Veigh, MC Cabelinho, Sandra Sá, entre outros..





A ex-participante do BBB 24 já tinha um pé no mundo dos famosos e poderá desfrutar de grandes regalias no pós-confinamento. Dentro da casa, ela revelou que quase abocanhou o papel de Juma no remake de Pantanal, mas acabou perdendo para Alanis Guillen na reta final da seletiva. Em seu Instagram, Alane Dias conta com 3,9 milhões de seguidores.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko