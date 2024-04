Reprodução/Caras A ex-atleta contou mais detalhes de sua vida amorosa

Em alta na vida profissional, Marcia Fu é um dos destaques da nova edição da revista Caras e abriu o jogo sobre sua vida amorosa. A finalista de A Fazenda 15 e ex-jogadora de vôlei admitiu que está aberta para novos relacionamentos ou "dar uns beijinhos", mas que ainda não quer morar com um possível companheiro.



"É uma coisa que aparece. É lógico que eu vou dar uns beijinhos em algum momento. Queen precisa beijar também! Mas não quero ninguém morando na minha casa. Se eu for ter alguém, quero que tenha a casa dele, a vida dele e a gente se beija de vez em quando. Podemos viajar juntos. Mas não tenho vontade de morar com mais ninguém", pontuou.

"Eu gosto de ter a minha liberdade. Sou uma pessoa muito independente. Não é todo mundo que me aguenta! Estou aberta a negociações. Não estou morta, só dando um tempo. Mas já tenho alguns contatinhos antigos, que me ligaram. Quem sabe?", acrescentou.

A finalista de A Fazenda 15 ainda esclareceu que seu maior foco é seu filho, Gabriel, de 11 anos: "Gabriel é o motivo pelo qual estou hoje aqui, trabalhando. Ele é o meu propósito maior. Sou mãe coruja, faço almoço, deixo tudo arrumado. Eu sou uma das mulheres mais sortudas do mundo por ter o meu Gabriel (...) Eu quero deixar um futuro melhor para ele. Essa é a mãe Fu, a mãe que faz tudo pelo filho".





Na entrevista, ela também falou sobre os motivos que a levaram participar do reality show da Record, que a fez cair no gosto popular e hoje se tornar peça fundamental do programa Tá Na Hora, do SBT, comandado por Christina Rocha e Marcão do Povo.

"Eu nem poderia imaginar ter esse sucesso todo. Nem passava na minha minha cabeça entrar em um reality. Não estava acostumada com tudo isso. Todo mundo sabe que sou ex-atleta. Depois do esporte, eu era mãe e dona de casa. Nunca pensei que estaria aqui falando com você!", comentou.

"Ir para A Fazenda nunca esteve na minha mente. Não sabia que a repercussão seria desse tamanho aqui fora. Eu não imaginava que as mídias sociais tinham tanto poder. Eu era a mais velha lá dentro, mas eu me propus a tentar sobreviver. Eu tive que ter muita força. Muitas vezes, eu pensei em desistir sim, mas como uma boa atleta, jamais faria isso. Eu queria chegar no pódio, como foi toda a minha vida, e eu consegui"

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko