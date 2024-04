Reprodução O ex-marido da apresentadora tornou-se réu no processo movido pelo chef de cozinha

Nesta sexta-feira (12), a assessoria de imprensa de Edu Guedes confirmou que Alexandre Correa virou réu de uma queixa-crime movida pelo apresentador da Band. O ex-marido de Ana Hickmann foi acusado de difamação "por causa da série de acusações sem provas", feitas em janeiro deste ano.



No dia 29 de janeiro, Edu Guedes abriu um processo contra Alexandre Correa após ser acusado de ter um caso extraconjugal com Ana Hickmann. O caso segue na Justiça e o empresário pode permanecer até um ano preso caso seja condenado.

"Em relação ao Eduardo Guedes me processar porque estou caluniando a suposta relação dele com Ana Hickmann, reafirmo: No meu entendimento, há anterioridade nessa relação. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo por uma série de fatores que me dão indicativos claros disso e não retiro o que eu disse, gostem eles ou não", disse o ex-marido da apresentadora na época.





À revista Quem, a assessoria de imprensa do chef de cozinha confirmou o avanço da queixa-crime contra o empresário. Edu Guedes e Ana Hickmann assumiram o romance há um mês, mas recentemente confirmaram, por meio de um vídeo publicado no YouTube da apresentadora, que estão juntos desde dezembro de 2023.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko