Nesta sexta-feira (12), o Prime Video anunciou a contratação de Júlia Rabello como nova co-apresentadora, ao lado de Tom Cavalcante, do reality show LOL: Se Rir, Já Era! Com isso, Fabiana Karla está fora da atração após apresentar a terceira edição. Na última quarta-feira (10), a atriz foi anunciada como apresentadora do reality gastronômico Bake Off Brasil - Mão na Massa, do SBT.



A saída de Fabiana Karla surpreendeu parte dos internautas que a acompanhavam no reality show do Prime Video. A atriz deixou a Globo em abril de 2022, embarcou no projeto da plataforma de streaming um ano depois e acaba de ser confirmada como apresentadora da atração do SBT.

Em comunicado à imprensa, o Prime Video anunciou a renovação do programa Se Rir, Já Era! para suas quarta e quinta temporadas. A quinta temporada ainda não tem data marcada para o início das filmagens, mas contará com a ajuda de Fábio Porchat.

A próxima edição será composta por comediantes do Porta dos Fundos e as gravações começam em abril, com o comando de Tom Cavalcante e Júlia Rabello. A atriz, com mais de 20 anos de carreira e protagonista de esquetes clássicas do Porta dos Fundos, trará seu humor único para o programa.





"O sucesso de LOL: Se Rir, Já Era! em todo o mundo mostra a força deste formato original. No Brasil, entramos em nossa quarta temporada e estamos animados em trazer novidades para o público. Podemos adiantar que será uma das edições mais desafiadoras para os participantes e que ainda estamos planejando outras inovações para o futuro", disse Javiera Balmaceda, Head de Local Originals da América Latina, Canadá, Austrália & Nova Zelândia do Amazon MGM Studios.



O reality show, baseado na produção japonesa Original Amazon Hitoshi Matsumoto Presents Documental, LOL: Se Rir, Já Era!, é um sucesso em todo o mundo desde 2016, com edições na África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Colômbia, França, Índia, Irlanda, Itália, México e Nigéria. Em 2021, estreou no Brasil com Tom Cavalcante como apresentador, acompanhado de Clarice Falcão. A segunda temporada contou com Gkay e a terceira com Fabiana Karla.

A atração reúne dez comediantes brasileiros em uma batalha épica de seis horas. Durante esse tempo, os participantes devem manter a seriedade enquanto tentam fazer seus adversários caírem na gargalhada. A primeira risada significa um cartão amarelo. Se alguém rir novamente, será eliminado com um cartão vermelho. Além disso, cada participante deve trazer truques, performances especiais e muita diversão para atingir seu objetivo. O vencedor leva para casa um prêmio de R$350 mil para doar a uma instituição de caridade de sua escolha.

A quarta temporada de LOL: Se Rir, Já Era! será produzida por Daniela Busoli e Leonardo Lessa Lopes, dirigida por Claudia Alves e tem Pedro Antonio volta como showrunner. Fernanda Leite, Daniella Fernandes, Beth Moreno, Cecília Bastos, Cintia Portella, Galba Gogóia, Livia La Gatto, Luli Romano, Natália Balbino, Pedro Sardaux, Ulisses Mattos e Victor Ahmar compõem a equipe de roteiristas.

