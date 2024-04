Reprodução/Instagram A cantora foi criticada por seu comportamento os brasileiros durante o show

Na última quinta-feira (11), Madonna chamou a atenção dos internautas após um vídeo dando um fora em fãs brasileiros durante um show nos Estados Unidos viralizar. Em menos de um mês, a artista se apresentará em Copacabana, no Rio de Janeiro, e desagradou o público com seu comentário ácido.



"Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", disparou os admiradores brasileiros que estavam próximos do palco. Nas redes sociais, internautas brasileiros reagiram ao comentário.

"Ela foi bem desnecessária", escreveu um dos usuários do Twitter/X. "Ela odeia a gente e nem disfarça. O que tem de errado falar em português?", questionou outro. "Então não vou aceitar ela falando inglês no Brasil, já que ela não está nos Estados Unidos", pontuou outro.







"Nossa, que rude! Só cacura pra defender essa coroa mesmo, porque sinceramente, hoje em dia, leva rasteira até da Billie Eilish em questão de performance e carisma", disparou outro. "Gente que antipatica pois então vou lá no show só pra queimar o disco de vinil dela kkkk", disse outro. "Antipática e grosseira", concluiu outro. "Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto no dia 4 de maio? O de graça que sai caro. Triste!", apontou o cantor Belo no perfil do jornalista Leo Dias no Instagram.



Madonna em novo show da "Celebration Tour": "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui". pic.twitter.com/nyN8yymD3R — PAN (@forumpandlr) April 11, 2024

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko