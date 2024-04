Reprodução/Instagram Os advogados do ex-BBB revelaram mais detalhes da partilha de bens

Na última quinta-feira (11), Lucas Henrique compartilhou uma nota de esclarecimento de seus advogados informando que Camila Moura não está facilitando o processo de partilha de bens após o fim do casamento. O ex-participante do BBB 24 contratou uma equipe jurídica para contestar a ex-esposa no processo de divórcio. O professor de capoeira diz que quer resolver a situação familiar da melhor maneira e preservar sua imagem após ser exposto não só na casa mais vigiada do Brasil, mas nas redes sociais de sua ex-companheira.



"Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas nas redes sociais, o HGA esclarece que todas as nossas ações e orientações jurídicas são pautadas no melhor interesse do cliente, objetivando a solução amigável de conflitos e a mitigação de eventuais litígios", começa o comunicado.

"Nesse sentido, o seu cliente Lucas Henrique (Buda) vem sendo juridicamente assessorado a buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática e que preserve a sua intimidade, notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal. Esta orientação jurídica replica o mesmo posicionamento que se vem buscando desde que foi iniciado o assessoramento de sua família e amigos", escreveu.

"Por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas, justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda. Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados. Dessa feita, é importante elucidar alegações que carecem de veracidade. Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais - praticamente incomunicável", acrescentou.





"Há semanas, as assessorias que o representam vêm tentando pôr fim a esse litígio, recebendo apenas respostas negativas. Dito isso, a entrega dos itens na Rede Globo foi sugerida pelas equipes de assessoria de comunicação, ao que o Lucas não se opôs quando tomou ciência da dita sugestão, reiterando mais uma vez o seu comprometimento com a solução amigável e pacífica."

"No mais, é sempre importante lembrar que a atividade da advocacia deve primar pela discrição e sobriedade, conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB. Por essa razão, reiteramos nosso compromisso com a ética, a integridade e a excelência em nossos serviços. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko