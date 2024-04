Reprodução A ex-participante do BBB 24 brincou com a eliminação da ex-colega de confinamento

Na última quinta-feira (11), Beatriz Reis foi eliminada do BBB 24 com 82,61% dos votos. A saída da ex-participante do reality show da Globo já era esperada, mas outro fator chamou a atenção: a vendedora deixou o confinamento faltando 127 horas para o fim da atração, e Fernanda Bande se divertiu com a situação ao relembrar que já havia citado o filme 127 Horas durante uma discussão com a ex-colega de confinamento.



No dia 5 de fevereiro, durante a dinâmica do Sincerão, a confeiteira disparou: "Eu só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto! Eu sempre me afasto de você. Tem um filme chamado 127 Horas, que o cara agarra a mão na pedra. Se eu estivesse com a mão agarrada com você não seria 127 horas, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos".

A declaração de Fernanda, embora tenha sido considerada grosseira, rendeu inúmeros memes e até hoje é lembrada pelos fãs da "loba", que ainda no início do reality já se incomodavam com o jeito espalhafatoso da camelô.

Após a eliminação de Beatriz Reis, internautas descobriram que a ex-sister deixou a casa mais vigiada do Brasil faltando 127 horas para o encerramento da atração. Fernanda Bande não ficou de fora e se divertiu com a coincidência.





"Beatriz do Brás eliminada faltando 127 horas para a final kkkkkkkkkkkkkkkk", escreveu um dos usuários do Twitter/X. "Hahahahahahahahahah", reagiu ela. "Os likes fazendo referência ao filme!!!! VOCÊS SÃO FODAS!", acrescentou em outra publicação.







Os likes fazendo referência ao filme!!!! VOCÊS SÃO FODAS! 🗣 /adm pic.twitter.com/LV4PhToL3W — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) April 12, 2024

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko