Reprodução A advogada da ex-mulher do professor de capoeira se pronunciou

Nesta sexta-feira (12), Adélia de Jesus Soares, advogada de Camila Moura, publicou um comunicado sobre a divisão de bens entre sua cliente e Lucas Henrique, ex-participante do BBB 24: "Nunca houve qualquer intenção de atraso ou obstrução na entrega dos bens por sua parte". Isso tudo aconteceu após a equipe de advogados do professor de capoeira divulgar uma nota informando que a ex-esposa não estava facilitando o processo de partilha de bens após o fim do casamento.



"A influenciadora Camila Moura, por meio de sua assessoria jurídica, vem, através da presente nota, manifestar-se sobre a devolução dos bens pessoais de seu ex-cônjuge, após a sua saída do reality show Big Brother Brasil. Na manhã de hoje, 12/04/2024, às 8:46, foi realizada a entrega dos pertences do Sr. Lucas Ferreira à Sra. Jessica Brandão (funcionária da Rede Globo), conforme combinado entre a assessora de Camila e o ex-participante do reality", explicou.

"Em virtude de seu tratamento psicológico, Camila não poderia mais ficar na cidade do Rio de Janeiro. Lucas, quando informado, desejou melhoras à ex-cônjuge e combinou a entrega dos pertences através da Sra. Jessica. Cumpre esclarecer que, desde o início, o compromisso de Camila foi garantir que todos os trâmites fossem realizados seguindo estritamente as determinações legais, estipuladas à ela como procuradora, eis que nunca houve qualquer intenção de atraso ou obstrução na entrega dos bens por sua parte."

"Ressalta-se que, por reiteradas vezes, desde a saída de Lucas do programa, a Camila e sua assessoria tentaram devolver seus pertences, no entanto, tais tentativas foram negadas por ele, havendo provas nesse sentido", acrescentou.





"Portanto, qualquer insinuação ou interpretação contrária a essa conduta é infundada e deve ser rejeitada. Camila Moura sempre buscou assegurar que a entrega dos pertences de seu ex-marido, Lucas Ferreira, fosse feita dentro dos parâmetros legais, respeitando todos os direitos envolvidos, se dispondo, inclusive, a acordar locais, datas, horários e pessoas adequadas para a devolução de todos os bens. Por fim, reiteramos o compromisso contínuo com a legalidade, transparência e ética em todas as atividades prestadas pela influenciadora, Sra. Camila Moura", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko