Reprodução A ex-empresária da cantora abriu o jogo sobre as acusações de agressão

Em entrevista ao Estadão, Wilma Petrillo rompeu o silêncio após ser acusada de inúmeros golpes financeiros, assédio moral e agressões físicas e verbais, inclusive conta sua ex-mulher, Gal Costa. A ex-empresária da cantora debochou das acusações e certificou que nunca passou do limite com a mesma e muito menos com Gabriel Costa, filho da artista: "Nunca provaram nada".



"Primeiramente, eu não respondi [as acusações] porque eu acho que essas coisas quanto mais você mexe, pior ficar. Como era só comigo – e eu já não tinha mais a posição de empresária de Gal – eu pensei: Eu vou responder à menina que trabalhava no escritório [Anamaris Torres Lecca, de acordo com a Piauí] e disse que eu ficava nua, que não deixava ela ir ao banheiro em uma sala que tinha dois banheiros? Uma menina que trabalhou lá porque eu tinha pena dela. Ela resolveu processar a gente na Justiça do Trabalho. Aí disse que eu tirava a roupa quando estava calor. Para que eu faria isso? Tinha ar condicionado, meu amor... Ela, realmente, não tinha autorização para fechar os shows de Gal porque não tinha competência nenhuma", explicou.

Em relação às agressões contra Gal Costa, ela disparou: "Você acha que eu batia em Gal? Fala sério. Nunca bati em Gabriel". A ex-empresária ainda disse como a inveja seria motivadora de todas essas acusações.





"Uma pergunta difícil. O que posso te dizer é que vou responder judicialmente a um por um. O Marcus Preto [produtor dos últimos álbuns e shows de Gal], por exemplo, deu uma declaração dizendo que eu e Gal tínhamos uma relação abusiva e tóxica [Preto fez uma postagem em sua conta no Instagram, mas não citou o nome de Wilma ou Gal]. Quem falou para ele? O psicanalista, o psiquiatra? Dele ou de Gal? Gal não tinha psicanalista. Até onde eu sei, ele também não. Até precisaria. Ele é um rapaz que quer vencer na vida a qualquer custo. Ele está atrás de Bethânia, da Simone... Ele achava que podia me chutar e ficar como empresário de Gal. Eu te digo: Ele é um maluco. Como ele pode dizer que era uma relação tóxica se ele não frequentava minha casa? Gal não contava para ele sobre nossa relação. Porque ela não contava mesmo. Não vou falar de um por um, senão vamos ficar aqui até amanhã...", completou.

Por outro lado, a viúva de Gal Costa explicou como seu relacionamento mudou após a adoção de Gabriel Costa: "Mudou. Mudou não, ficou mais forte. Tornou-se uma relação definitiva. Não que não fosse. Já era. Como vou te explicar? Ficou algo mais forte mesmo. Agora, tínhamos uma responsabilidade a mais, que era criar uma criança. Então, tomávamos um cuidado absurdo para que Gal não passasse nada de ruim para Gabriel. Tanto que ela estava doente – muito – com um câncer agressivo, e não disse nada a ele".

Após as brigas judiciais, eles não tem mais a mesma relação. "Quando eu vi tudo isso, pensei: esse não é meu filho, ele não foi educado assim (...) Eu só estou fazendo tudo isso por causa do meu filho. Quando foi comigo, eu não estava nem aí. Mas, quando meu filho é colocado em uma cilada, de uma maldade, de uma crueldade sem tamanho... Você pegar um menino de 17, 18 anos, uma mulher de 50 anos, e colocá-lo em um quarto de hotel vagabundo, na Avenida Paulista...Sabe Deus se ele está indo à escola. Gabriel me bloqueou no WhatsApp", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

