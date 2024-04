Reprodução/Globo/João Miguel Jr. O ator estará em sua terceira novela seguida na emissora

Na próxima segunda-feira (15), José Loreto estreará sua terceira novela praticamente seguida na Globo. O ator viverá o vilão Marcelo Gouveia em No Rando Fundo, nova novela das seis da emissora. Nos últimos anos, o artista se destacou em Vai na Fé (2023) e Pantanal (2022).

"Chegando aos 40 anos, sinto que sou disputado (...) Vejo meus amigos com quem eu trabalhei e que sempre pensam em mim. Mas agora recuei e vou no que me interessar. E tenho sorte porque são bons convites surgindo", admitiu em entrevista ao Gshow.

Na trama, o ator enfrentará o melhor amigo, Arthur (Tulio Starling) para conquistar o coração de Quinota (Larissa Bocchino). "Quero fazer o telespectador duvidar se ele é bom ou não, e fazer isso com o público até o fim", disse.





"Acordo falando com sotaque com ela de tanto que tenho treinado (...) Hoje está mais fácil para decorar o texto: pego cinco páginas e vai rápido, sem excesso de leitura. Antigamente era difícil", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko