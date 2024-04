Reprodução A filha de Tom Cavalcante revelou que fez aulas de treatro com a participante do BBB 24

Maria Cavalcante e Beatriz Reis estudaram no Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo, na mesma época. A filha de Tom Cavalcante abriu o jogo sobre sua relação com a participante do BBB 24 após ser citada na casa mais vigiada do Brasil.

Durante o confinamento do reality show da Globo, Beatriz Reis lembrou do dia em que Maria Cavalcante lhe presenteou com entradas para assistir ao pai. "Eu lembro desse dia. Foi em 2016, quando meu pai fez um show em São Paulo. Estudamos na mesma turma de teatro. Eram aulas todos os sábados, o dia todo", recordou em entrevista à revista Quem.

"Lembro que a Bia sempre foi muito espontânea, intensa, gentil e comunicativa. Do jeitinho que ela é no BBB. Quem a conhece sabe que ela não está fazendo uma personagem (...) Lembro que íamos à cantina e ela dizia que preferia ficar na sala. Hoje, vendo as dificuldades que ela fala que passou, percebo que ela não ia porque não tinha dinheiro. Sempre que lembro disso, fico triste por não ter percebido na época", acrescentou.





"Eu sou fadas. Torci muito para esse Top 5. Que vença o que a maioria escolher (...) Hoje, minha resposta seria não[para participar de um reality show]. Sou muito apegada à família e não conseguiria ficar tanto tempo confinada longe", admitiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko