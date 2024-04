Reprodução/Instagram O ex-participante de A Fazenda confirmou o fim do relacionamento

Nesta quarta-feira (10), Lucas Souza comunicou em seu perfil do Twitter/X que seu relacionamento com Jaquelline Grohalski chegou ao fim. O casal protagonizou inúmeras idas e vindas após engatarem um romance durante A Fazenda 15.



"Oi Galerinha! Passando para falar para vocês que eu Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem. Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil", publicou o ex-marido de Jojo Todynho na rede social.

Há exatamente um mês, Jaquelline Grohalski havia anunciado o primeiro término em seu perfil. Entretanto, o casal não conseguiu permanecer longe um do outro e reatou em seis dias.





Os dois estavam juntos desde setembro de 2023, após iniciarem o affair no reality show A Fazenda 15. Em março deste ano, rumores de que Lucas Souza teria colocado fim no namoro com o objetivo de reatar com Jojo Todynho ganharam peso. O casal permaneceu junto por cerca de mais um mês, mas hoje o ex-militar anunciou mais um término.

Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil. — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) April 10, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko