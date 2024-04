Reprodução/Instagram A apresentadora realizou um explante de silicone

Na última quarta-feira (10), Virgínia Cavendish compartilhou em suas redes sociais que estava comemorando um mês de recuperação após realizar uma cirurgia de explante de silicone. A apresentadora contou todos os detalhes do procedimento e todos os motivos que levaram a tomar a decisão após um erro médico.



"Vamos de textão, para quem não quiser ler, o resumo é o seguinte; Há exato um mês, fiz minha operação de explante de silicone. Antes de começar, só mais uma coisa: sou a favor da liberdade dos corpos, que cada pessoa faça o que quiser para ser sentir bem. Para encontrar a sua melhor expressão. E é uma alegria saber que o silicone pode ajudar a essas pessoas. Sim, apesar de sempre ter sido considerada uma mulher de seios grandes 'vide a fala do Padeiro no Auto da Compadecida'; 'ombros largos, seios fartos', no início dos anos 2000 fui convencida a colocar silicone", escreveu na legenda.

"Só que eu era bem alienada em relação às responsabilidades sobre mim mesma nessa época. Não me importei se algum dia precisaria operar outra vez etc. Nessa época o silicone era realmente uma moda. Nessa minha primeira operação o silicone aumentou o tamanho dos meus seios um pouco. Percebi pelas roupas, mas me acostumei em seguida. E não me incomodava esse pequeno aumento. Sem ainda pensar muito, onze anos depois, resolvi trocar, fazer outra operação, dessa vez com um outro médico. O silicone pesou e eu não estava satisfeita com os meus seios. Sim, eles pesam", explicou.





"Eu confiava muito nesse médico, é um grande cirurgião e nem pedi detalhes de nada. Só disse que não queria aumentar. Ele, por sua própria vontade, (eu sei que foi com a melhor das intenções) resolveu trocar o tamanho de 190 para 265 miligramas. E não me disse. Eu fui percebendo aos poucos, só na minha primeira filmagem depois da troca que eu pude ver realmente que tinha aumentado bastante e fiquei muito incomodada. Operar não é uma coisa simples. Convivi com esse incômodo por nove anos", acrescentou.

"Enfim, depois de muitas sessões de análise, porque os seios são sim, muito importantes para uma mulher, decidi explantar. Para essa nova operação fui a cinco consultas com médicos diferentes, quatro deles falaram para eu colocar um silicone menor. Uma única médica falou para eu pensar em tirar, assim me livraria de operações futuras e possíveis complicações advindas do silicone. Hoje em dia é sabido que diversas doenças autoimunes surgem através do gatilho de um corpo estranho dentro da gente. O silicone é um corpo estranho. E me dei conta também que o silicone é PETRÓLEO, combustível fóssil, podendo, prefiro não ter dentro do meu corpo", disse.

"Estou cada vez mais interessada em um estilo de vida mais natural. O silicone não tem mais nada a ver comigo. Com essa médica, fiz TODAS AS PERGUNTAS que precisava fazer e foram muitas. Ela teve muita paciência e respeito pelas minhas questões. Me colocou na REAL. Inclusive, que talvez eu não gostasse de ficar sem eles. (Sei da importância do silicone para milhares de mulheres que precisam dele por conta de doenças como câncer de mama ou mesmo mulheres incomodadas com os seus seios. E acho que existir essa possibilidade nesses casos é fenomenal, só aconselho a quem decidir colocar somente por motivos estéticos, PERGUNTAR TUDO A RESPEITO, decidir JUNTO com o médico o tamanho EXATO que vai querer e saber de TODAS AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS que o uso deles pode causar a sua saúde.)", afirmou.

"No dia 9 de março, um dia após o dia das mulheres, com uma equipe toda feminina, realizei meu explante. Passado um mês, posso dizer que não é uma recuperação fácil, nunca é, mas me sinto mais e mais aliviada, não só por conta do peso que eu carregava, mas me sinto em harmonia com quem eu sou hoje em dia. Uma mulher mais consciente, livre, leve e com o corpo que decidi ter. Início da anestesia: 7:20. Término da anestesia: 17:09", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko