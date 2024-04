Reprodução A ex-esposa do ator refletiu sobre sua transformação após o fim do relacionamento

Na última quarta-feira (10), Mariana Goldfarb surpreendeu seus seguidores com um longo desabafo sobre as transformações em sua vida após o fim de seu casamento com Cauã Reymond. A nutricionista refletiu sobre o término e como passou a se conhecer melhor e se entender como mulher.



"Eu achava que virar mulher era aos 30 já casada, já estar com dois filhos, ser uma boa dona de casa, bonita, ter um emprego meio expediente, esperar o marido chegar para servir o jantar e fazer o dever de casa com as crianças. E, assim, ter um emprego só para sentir que eu estava contribuindo com a sociedade minimamente. Isso era o que eu achava", iniciou.

"Esse era o papel que eu achava que eu tinha que desempenhar enquanto mulher. Minha casa caiu e a vida me chacoalhou de uma maneira tão forte e me colocou no chão (...) Quando eu fui fazer Direito, era porque o meu namorado que fiquei 11 anos foi fazer Direito. Fui atrás. Quando eu fui fazer comunicação, era porque era perto da casa de um outro namorado e também não gostei. Fui percebendo que eu nunca fazia as coisas porque eu queria fazer ou porque eu achava que era o meu propósito", esclareceu.

"Eu estava fazendo as coisas pensando nos outros, pensando em assumir um papel que, para mim, parecia o único papel a ser seguido, porque isso significa ser mulher, sempre ser a segunda, sempre estar acompanhando, era sempre ser o chaveiro. Agora, um ano depois do meu divórcio, consigo entender os cenários de uma maneira tão diferente (...) Consigo pela primeira vez na minha vida me colocar no centro da minha vida, eu tenho conseguido priorizar as coisas que me edificam, estudar o que eu quero estudar, guardar o meu dinheiro, trabalhar com que eu gosto, ser influenciadora de verdade, falar para vocês a real e me colocar vulnerável, porque muita gente me acha fodona (...) A verdade é que eu estava com vontade de chorar, porque é difícil para caramba. É muito difícil", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

