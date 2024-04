Reprodução/Instagram A influenciadora digital foi criticado após seu posicionamento sobre o feminismo

Juju Salimeni respondeu uma série de questionamentos de seus fãs nos Stories do Instagram, mas um deles chamou a atenção dos internautas. A ex-Panicat foi questionada se era feminista, criticou o movimento atual e recebeu inúmeras críticas.



"Juju, você é feminista?", perguntou uma seguidora. "Se o feminismo tivesse o real sentido que teve lá atrás, quando as mulheres lutaram pelo direito de trabalhar, votar e outras coisas relevantes, eu seria sim", disparou a influenciadora digital.

"Mas o circo que algumas chamam de feminismo hoje em dia eu não sou de jeito nenhum. Usam o feminismo pra propagar libertinagem, promiscuidade, pra incentivar a mulherada a ser inimiga de homem e outras coisas que eu não concordo. Sendo assim, não. Sou zero feminista", acrescentou.







Nas redes sociais, internautas criticaram o posicionamento de Juju Salimeni. "Lembro demais dela no Pânico na TV, lendo versículos e profetizando para os fiéis e pregando a palavra. Uma santa", ironizou um dos usuários do Twitter/X. "Se feminismo é propagar libertinagem e promiscuidade, então quer dizer que ela alavancou a carreira dela no meio feminista? Tá bom, qualquer coisa vai avisando...", escreveu outro.

"Agora ela usa da influência pra divulgar tigrinho e creme que faz aumentar os seios", disparou outro. "Foi esse feminismo da libertinagem que ela julga hoje que defendeu ela quando a julgavam por dançar de biquíni na TV", pontuou outro. "A querida esqueceu que usava fio dental aos domingos na TV aberta brasileira para milhões de brasileiros. Até posar nua pra Playboy já fez...", lembrou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko