Reprodução O vocalista do Molejo retornou para o quarto do hospital

Nesta quinta-feira (11), Anderson Leonardo deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e retornou para seu quarto no hospital Unimed-Rio. O vocalista do grupo Molejo está internado desde o dia 24 de março para tratar um quadro de insuficiência renal e um câncer na região inguinal.











"Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal. Ele está estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", contou sua assessora Andréia Assis.

Na última segunda-feira (8), a unidade hospitalar divulgou um boletim médico explicando que o artista foi transferido para a UTI após um quadro de insuficiência renal.





No dia 27 de fevereiro, o artista foi internado para realizar um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para tratar a dor. Ele recebeu alta no dia 19 de março, mas precisou retornar cinco dias depois com um agravamento em seu quadro clínico.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko