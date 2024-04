Reprodução O ator relembrou o namoro com a artista após a trama

Na última quarta-feira (10), Marcelo Serrado viralizou nas redes sociais ao relembrar seu romance com Gabriela Duarte. O ator admitiu que desenvolveu uma paixão com a atriz nos bastidores dsa Globo durante as gravações da novela Por Amor (1997).







"Já aconteceu [de se apaixonar por alguém com quem fazia um par romântico], mas ela não era meu par romântico. Ela também estava na novela. Há muitos anos (...) Posso falar, porque isso é público, é a Gabriela Duarte, a gente namorou", admitiu.



"A gente fez a novela Por Amor e namoramos depois da novela. Ela era par do personagem do Fabio Assunção, e eu era par de uma outra menina. Depois, a gente se envolveu e namorou. A gente se apaixonou", acrescentou.





Atualmente, Marcelo Serrado é casado com Roberta Fernandes, com quem tem dois filhos, Felipe e Guilherme, de 11 anos. A primeira filha do ator, Catarina, de 19 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com Rafaela Mandelli. Já Gabriela Duarte pe casada com o fotográfico Jairo Goldflus, desde 2002, com quem tem dois filhos, Manuela e Frederico, de 17 e 12 anos.

Marcelo Serrado ao ser perguntado se se já se apaixonou por alguma colega de elenco revela que sim e foi por Gabriela Duarte durante a novela Por Amor de Manoel Carlos aonde viveram Eduarda e Cesar, os dois namoraram na vida real. pic.twitter.com/brgP9UnDuV — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) April 10, 2024





*Texto de Júlia Wasko

