Nesta quarta-feira (11), Nizam Hayek anunciou seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. O ex-participante do BBB 24 está aproveitando as regalias do pós-reality show da Globo e apostou em mais um projeto, assim como outros ex-brothers.

Em seu Instagram, o vendedor divulgou que criou uma conta com conteúdos adultos na plataforma Privacy. "Fala galera, aqui é o Nizam, da casa mais vigiada do Brasil. Galera, vocês já me vigiaram 24 horas, já acompanham minhas lives, já acompanham meus conteúdos, mas eu não tô aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar que agora eu cheguei na casa, na casa mais vigiada do Brasil vocês viam quase tudo, mas agora no Privacy vocês vão ver tudo. Então eu espero vocês lá".

"Ex-atleta federado de natação e basquete, participante do BBB24, @aboujokh foi sócio em empresa do ramo de petróleo e gás e trabalhou em cruzeiros, conhecendo mais de 60 países", escreveu o site em suas redes sociais ao descrever o ex-BBB.





"Fala galera. Galera, vocês recentemente me acompanhavam na casa mais vigiada do Brasil, né? Só que lá vocês não iam ver tudo, né? Vocês não viram tudo. Agora vocês vão poder ver tudo, galera. Eu não vou falar muito. Eu só vou deixar o link aqui embaixo para vocês e eu quero que vocês acompanhem esse conteúdo exclusivo", acrescentou em seus Stories.

"Não tinha divulgado e as pessoas já estavam procurando meu perfil, povo safado (...) Os conteúdos são exclusivos, pode esperar muitos ensaios diferentes. Tenho vários fetiches", escreveu em nota. Até o momento, o perfil do ex-brother conta com mais de 40 publicações e é preciso desembolsar R$ 39,90 para ter acesso aos conteúdos.

