Na última quarta-feira (8), Deniziane Ferreira compartilhou com seus seguidores um relato sobre suas crises de ansiedade. A ex-participante do BBB 24 apareceu em seus Stories do Instagram com o rosto visivelmente inchado após chorar e um fator chamou a atenção: tudo isso após o beijo entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral no reality show da Globo.



A ex-sister explicou que um motoboy chegou com flores e sua casa e não encontrava o nome de quem deveria recebê-las, e ela achou que poderia ser um assalto: "Fiquei desesperada, meu coração ficou acelerado".

"Ontem foi um dos piores dias para mim. Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável", acrescentou.







"Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade, porque eu nunca tinha tido. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso (...) Estou em tratamento", finalizou.

Apesar de não ter mencionado o envolvimento de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, internautas levantaram rumores de que o affair dos dois pode ter contribuído com as crises de ansiedade de Deniziane Ferreira.

