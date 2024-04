Reprodução/Instagram A youtuber comemorou o sucesso do transplante de medula

Na última terça-feira (9), Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores do Instagram mais detalhes de seu estado de saúde. A youtuber comemorou o sucesso do transplante de medula óssea que realizou no final de março. Em janeiro deste ano, a filha de Roberto Justus revelou que foi diagnosticada com leucemia e estava tratando o câncer.



"09/04 - Meu renascimento! Minha medula nova pegou!!!! Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso... e hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, eu renasci. Dia 09/04 que já era um dos dias mais felizes da minha vida, agora se tornou um grande marco para mim além de tudo. Coincidências? Ou sinais?! Depois de um eclipse poderoso, 'lá veio o sol' e 'clareou' a minha vida", escreveu.

"Se eu já tinha fé, ela foi completamente intensificada depois de tudo isso. Deus é maravilhoso e esteve ao meu lado em todos os momentos. E continuará. Me deu muitos sinais. Me deu muitas certezas quando eu tinha dúvidas. Capacitou meus médicos maravilhosos em todas as suas condutas! Guiou e abençoou meu doador para fazer esse ato de amor por uma pessoa que ele nem conhece. OBRIGADA meu Deus por tudo e por tanto. Obrigada vcs também por estarem ao meu lado durante tudo isso", acrescentou.

"Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente, mas hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. E prometo viver com ainda mais gratidão e ainda mais amor do que eu já tinha. Se é que é possível", concluiu.



Na publicação, Roberto Justus celebrou: "Tive 6 momentos mais felizes de minha vida! O nascimento de meus 5 filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana! O transplante deu certo e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada! Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui".

"Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo! Obrigado a todos por essa corrente maravilhosa que foi criada para ela e por ela!", finalizou.





*Texto de Júlia Wask o

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko