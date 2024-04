Reprodução A apresentadora comentou sobre as atitudes da ex-mulher do ex-participante do BBB 24

Em seus Stories do Instagram, Juju Ferrari detonou Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique. O ex-participante do BBB 24 deixou o confinamento do reality show da Globo na última terça-feira (9) e foi surpreendido com o término de seu casamento.





"A mulher se divorciou sem o cara nem saber, meteu marra de superada e debochava do cara o tempo todo na internet pra ganhar mídia, seguidores, etc", escreveu.

"Aí agora que ele sai, descobre tudo que ela fez, ela vem ao vivo, em um programa com audiência, sem maquiagem, descabelada, chorar?", acrescentou.





"Cadê a mulher cheia de marra da internet? Onde está? Ah me poupe, personagem de sofrida pra comover o público! Simples", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko