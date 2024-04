Reprodução O vocalista da banda enviou uma mensagem para produzir um feat com o funkeiro

Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria, revelou que irá gravar uma música com MC Bin Laden. O grupo estourou com a canção Calma Calabreso após o ex-participante do BBB 24 protagonizar uma grande discussão com Davi Brito na casa mais vigiada do Brasil.

"A gente já se seguia, mandei uma mensagem para ele: 'vai desculpando, é uma brincadeira', mas ele levou numa boa e a partir daí combinamos de gravar uma música juntos. Em breve a gente vai lançar", explicou à revista Quem.

Em sua participação no Mesacast, o funkeiro também comentou sobre a parceria musical: "Falei que está suave! Virou um meme, uma brincadeira! Agora vamos gravar juntos".





No dia 1° de fevereiro, Davi Brito, MC Bin Laden e Lucas Henrique tiveram uma briga feia na madrugada e o motorista de aplicativo chamou o professor de capoeira de "calabreso". Muitos acreditaram que ele estava sendo gordofóbico com o colega de confinamento, mas tudo não passava de um meme criado por Toninho Tornado.

*Texto de Júlia Wasko

