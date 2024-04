Reprodução A apresentadora se desculpou pela fala sobre o ex-participante do BBB 24

Nesta terça-feira (10), Lucas Henrique participou do Café com Eliminado, no Mais Você, e foi surpreendido com um pedido de desculpas ao vivo por parte de Ana Maria Braga. No dia anterior, a apresentadora havia o chamado de "menino gordo" e foi acusada de gordofobia pelos internautas.



"A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo, né?", disse em conversa com a ex-BBB Ana Clara e o ator Silvero Pereira. Com a repercussão do comentário, Ana Maria Braga se pronunciou por meio de um comunicado divulgado pela sua equipe.

"Quero expressar meu pedido de desculpas quando me referi ao Buda como 'menino gordo'. Concordo que minhas palavras podem ter causado desconforto, interpretação equivocada e não foi minha intenção. A gordofobia é um problema sério e defendo que é preciso combatê-la. Estou comprometida em aprender e reitero meu compromisso com o respeito e a empatia", explicou.







Ao entrevistar Lucas Henrique nesta manhã, Ana Maria Braga pediu desculpas ao vivo: "Hoje nós temos aqui o Top 5 do BBB 24. A Isabelle, o Mateus, o Davi, a Alane e a Bia. No Paredão de ontem, quem ficou fora desse pódio foi o Buda: o Lucas Henrique, mais conhecido como Budinha. Ele já está no nosso estúdio lá no Rio de Janeiro e eu começo, Buda, te pedindo desculpas. Porque eu acho que a gente pedir desculpas, perdão, na verdade, é uma coisa boa para começar o dia quando a gente erra. Porque ao me referir a você ontem eu usei uma expressão imprópria aqui".

"E foi uma expressão, para mim, carinhosa na hora que eu vi sua foto abandonado ali no meio do terreiro, da grama, e pensativo e sozinho... Eu me referi a você, eu falei assim: 'eu queria poder acalentar esse gordinho'. E gordinho era um carinho mesmo, eu queria pedir desculpas, não me leve a mal", pontuou.

O ex-participante do BBB 24 aceitou o pedido de desculpas e ainda se declarou. "De forma alguma, Ana. Para mim é um prazer ser acalentado e acolhido por você. E esse abraço tem que acontecer", afirmou o ex-brother. "Vai acontecer, com certeza", concluiu a apresentadora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko