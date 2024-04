Reprodução A ex-participante do BBB 24 contou mais detalhes de sua relação com os ex-brothers

Yasmin Brunet viveu uma grande amizade com Rodriguinho e desfrutou de momentos ao lado de Nizam Hayek no BBB 24, mas tudo caiu por terra após serem eliminados. Os dois proferiram diversos comentários machistas contra a modelo e ela ainda não conseguiu assistir a tudo, mas já esta ciente de que deve tomar cuidado com a relação entre eles.

"Eu não consegui assistir ao vídeo do quarto (no qual Rodriguinho e Nizam comentam sobre ela), fiquei muito desconfortável. Quando ficavam zoando que eu estava comendo muito, porque eu tenho compulsão alimentar, eu não conseguia nem rebater. Você não sabe como as coisas estão sendo vistas, então fiquei com medo de chamar a atenção, virar uma outra coisa e me deixar muito vulnerável também. Vou conversar com ele em algum momento, mas é muito delicado", admitiu à coluna Play, do jornal O Globo.

"Também não conversei ainda [com o Nizam]. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que eu me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável... Vai ser um papo bem complicado, mas vou conversar com eles em algum momento", esclareceu.

No último domingo (7), Yasmin Brunet e Wanessa Camargo se reencontraram: "Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo".







A modelo também revelou mais detalhes de um grupo no Whatsapp com outros integrantes, como Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Raquele, Michel e Leidy Elin.

"O Bin eu não lembro se coloquei. Quero conversar com ele, por ele ter me passado muita fofoca errada, fiquei puta com ele (risos). Ainda vou conversar com ele, quando ele saiu mandei uma mensagem: 'Ê fofoqueiro do caralho, me passou uma fofoca totalmente errada'. E ele disse: 'Não, mas foi a forma que eu entendi'. É foda porque de fato, lá dentro, é muito complicado entender as coisas, tudo fica mais à flor da pele", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko