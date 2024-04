Reprodução/Globo A apresentadora estará à frente de um game show

Em agosto de 2023, Anne Lottermann foi demitida da Band após Fausto Silva optar por encerrar seu programa e, consequentemente, seu contrato. Quase um ano depois, a jornalista ganhou seu próprio programa: o game show Quem Sabe, Ganha!, que irá ao ar na Univesp TV e na TV Cultura no final do mês.



A atração será voltada para uma disputa de conhecimento entre universitários. Dois times de estudantes, cada um com três integrantes, terão que responder a questões de oito disciplinas: Português e Literatura, Matemática, História, Geografia, Ciências, Cultura, Meio Ambiente e Esporte.

"Os participantes arremessam uma bola no paredão virtual, que exibe uma tecnológica 'cachoeira digital' com ícones coloridos que remetem às disciplinas e que ficam se movimentando ininterruptamente. Ao acertar um dos ícones, uma pergunta sobre a disciplina aparece no paredão virtual, e o time terá que escolher a resposta certa entre quatro alternativas sugeridas", explicou a sinopse do programa.

"A educação merece um lugar de destaque e valorização, e que bom fazer parte dessa parceria entre a TV Cultura e a Univesp. Este projeto é mais uma oportunidade de ampliar e mostrar a minha versatilidade, que vem marcando a minha carreira", contou a apresentadora em comunicado oficial da TV Cultura.







Os episódios terão uma hora de duração e estarão no ar semanalmente. As gravações serão realizadas no estúdio da TV Cultura em São Paulo e todos os participantes são alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.

"O Quem Sabe, Ganha! tem como finalidade apresentar quem são os jovens que compõem a Univesp. São mais de 60 mil estudantes presentes em todo o Estado de São Paulo", disse Fabio Borba, diretor de Rede e Novos Negócios da Fundação Padre Anchieta, que administra a Univesp TV.

"Com um foco acadêmico, o programa busca divulgar as iniciativas desenvolvidas nos polos da Univesp, além de motivar os alunos e gerar uma competição saudável. A atração exibe de forma divertida questões de conhecimentos gerais, que também auxiliam os vestibulandos e o público em geral. Os telespectadores terão diversão e aprendizado garantidos", complementou o presidente da Univesp, professor Marcos Borges.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko