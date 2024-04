Reprodução/Instagram Beatriz Reis exagera na dose e perde a chance de ser finalista do BBB 24





É triste ver o declínio de Beatriz Reis no BBB 24. Tida inicialmente como a participante mais irreverente, espontânea e de personalidade nunca antes vista na história do reality, a camelô do Brás chegou a figurar entre os favoritos ao prêmio da temporada, mas irritou muita gente com sua alegria excessiva, dentro e fora do confinamento, e agora prova do próprio veneno ao se transformar em um poço de amargura por não saber lidar com a felicidade alheia.







Em suas brigas com os inimigos, principalmente Giovanna Pitel e Fernanda Bande, Bia repetiu inúmeras vezes que sua alegria natural gerava incômodo, e isso foi sua base argumentativa nos barracos promovidos por Boninho durante o Sincerão. No começo, foi até legal vê-la fazer a dancinha do "derê derê" ao justificar sua aproximação do cantor Belo, ou a maneira como encoxou Ludmilla nas festas. Mas o discurso se repetiu por mais de 90 dias, até se dar conta de que outras pessoas pudessem estar mais felizes que ela. E isso a desmascarou.



O semblante de Bia é outro desde que Matteus Amaral e Isabelle Nogueira trocaram beijos debaixo do edredom. A camelô inicialmente havia incentivado a formação do casal, mas logo em seguida se deu conta de que esta movimentação às vésperas da grande final poderia lhe custar a presença no TOP 3 do BBB 24, e também o favoritismo ao prêmio. E foi a partir desta conclusão que a máscara da personagem naturalmente feliz caiu, e deu lugar à personalidade sombria da sister.

Ao ver Matteus e Isabelle se conectando de uma maneira mais íntima, ela não escondeu o incômodo e passou a provar do próprio veneno. O incômodo com a felicidade alheia a transformou numa vilã. Completamente incoerente, diga-se de passagem. Mas uma vilã sem causa, sem propósito e sem roteiro, uma personagem que ela esqueceu de trabalhar em seu repertório para tentar angariar qualquer ponta de carisma que a fizesse dar um salto na popularidade.







Bia foi muito inteligente no início. Foi contra a corrente e deu a Davi Brito o apoio que ninguém dava, conseguiu criar uma proximidade com quase todos da casa, teve a coragem de botar no Paredão --e eliminar-- jogadores que ninguém imaginava votar no confessionário (Rodriguinho e Yasmin Brunet) e criou inúmeros memes, para a diversão da web.

Mas o fato de retornar de inúmeros Paredões a deu um excesso de confiança. E esse lugar é perigoso para qualquer jogador, principalmente a quem não tem habilidade para autocrítica, e sequer permite ouvir apontamentos de amigos sobre seus exageros. Bia só escuta quem a elogia ou tenta amenizar seus erros. Prova disso foi a última estalecada, que fez a casa inteira ir para o Tá Com Nada. Alane Dias, sua fiel escudeira, usou todas as desculpas mais incabíveis para dizer que a camelô não era culpada pelos erros que cometeu. Um absurdo!

Ontem (8), Bia fez o que não deveria: comprou briga com Davi Brito. Ciente de que o motorista de aplicativo é um dos favoritos do público ao prêmio, ela não aceitou uma vírgula das críticas que recebeu do ex-aliado, que pela primeira vez expôs os incômodos que ela gera na casa. E sua revolta pós-Sincerão foi marcada com uma das reações mais vergonhosas que poderia haver no programa: um desfile de toalha e cacho de bananas na cabeça.

A imaturidade da camelô divertiu por diversas vezes. Mas cansou. Nem mesmo esta modesta coluna, que sempre viu graça nos absurdos e na naturalidade da sister, consegue mais ter argumentos para defendê-la nesta etapa. Uma pena que sua trajetória, às vésperas da final do BBB 24, seja uma curva decrescente. E não se trata do fato dela comprar briga com Davi. E sim de esgotar completamente a paciência de quem seria capaz de torná-la campeã do reality show, o público.



davi e bia no maior quebra pau e do nada ela com um cacho de banana na cabeça desfilando? se o programa durasse mais um pouco eu organizaria um impeachment dessa aberração! pic.twitter.com/uHbkOrGFy2 — daniel (@daneldix) April 9, 2024