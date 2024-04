Reprodução/Globo A cantora ignorou a emissora e não confirma presença na final do reality show

O BBB 24 chega ao fim na próxima terça-feira (16) e Wanessa Camargo não está afim de reencontrar os demais participantes. A Globo convidou todos os brothers para acompanharem o encerramento do reality show nos estúdios da emissora, mas a cantora não confirmou sua presença até o momento.



De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a cantora, que foi expulsa do programa após agredir Davi Brito, ainda não respondeu ao convite enviado pela Globo. O motivo? A filha de Zezé Di Camargo continua incomodada com o tratamento que recebeu da empresa após sua expulsão do BBB 24.

Com isso, a emissora está preocupada com a possível ausência de Wanessa Camargo. O caos na Globo se instaurou de fato após perceberem que nenhum participante deixou de ir a final desde o início do reality show.





A ausência da cantora também pode ser ruim do ponto de vista mercadológico. Isso daria a impressão de que a produção não conseguiu manter uma boa relação com a ex-participante, provocando problemas com possíveis futuros convites.

Ao F5, a equipe de Wanessa Camargo reforçou que ainda não tem uma resposta sobre sua participação na final do BBB 24. Já a Globo confirmou que a artista foi convidada e não respondeu ao convite até o momento.

