Reprodução O ex-casal foi flagrado junto em um supermercado

No último domingo (7), Carla Diaz e Felipe Becari foram flagrados juntos em um supermercado pouco antes do jogo do Palmeiras x Santos. O ex-casal segue informando que estão solteiros, após uma série de términos e voltas, mas os dois continuam sendo fotografados na companhia um do outro.



No mesmo dia, o político fez diversas publicações nas redes sociais onde mostrava a camiseta do time Palmeiras e outras onde Carla aparece no reflexo dos seus óculos de sol. Com a repercussão do flagra noticiado em primeira mão pela página Circo da Mídia, Felipe Becari deletou todas as postagens. " data-mce-href=" "Para ver o momento, clique aqui.

O casal anunciou o fim do noivado em julho de 2023, mas reatou em dezembro do mesmo ano. Nessa época, foram flagrados juntos em uma loja de itens para casa e o político desistiu do cargo de deputado para trabalhar em São Paulo, ficando mais perto da atriz.





Entretanto, em fevereiro deste ano, Carla Diaz confirmou que estava solteira: "É muito desagradável ver meu nome em histórias criadas, baseadas em 'quero cliques'". Segundo a página Circo da Mídia, Felipe Becari foi visto novamente com a artista em março, na festa da mãe de Carla Diaz.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko