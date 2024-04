Reprodução/Instagram O modelo venceu o concurso e foi eleito o "mais belo do país"

No último sábado (6), Matheus Maia foi consagrado o "homem mais belo do país" ao vencer o Mister Brasil 2024. O personal trainer representou o Rio Grande do Sul e conquistou o quarto título do Estado. Em julho deste ano, o modelo representará o Brasil no mundial, realizado na Polônia.



"Ainda não caiu a ficha. Eu caí de paraquedas nesse mundo do concurso de beleza e demorou um pouquinho para eu assumir a identidade de ser Mister, de me tornar o Mister Rio Grande do Sul", contou ao g1.



"O processo, o trabalho, ele nos dá confiança. A preparação nos dá confiança. Independente do resultado, eu estou bem confiante. Já deu certo no Rio Grande do Sul, deu certo no Brasil. Por que não dá certo no mundo, né?", acrescentou.

A cerimônia de entrega do título foi realizada em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Matheus Maia disputou a liderança com Luiz Mascarenhas, segundo lugar e mister Colônia Italiana, e Matheus Canor, terceiro lugar e representante de Sergipe.







Vale lembrar que o personal trainer tornou-se o quarto gaúcho a conquistar o título. Antes dele, o ex-BBB Jonas Sulzbach (2010), William Rech (2012) e Reinaldo Dalcin (2013) ocuparam o posto.

Na cerimônia, ele recebeu a faixa das mãos de Henrique Martins, campeão da competição no ano passado e que ganhou mais projeção nacional após participar de A Fazenda 15.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko