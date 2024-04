Reprodução O advogado do ex-marido de Ana Hickmann avandonou o caso

Na última segunda-feira (8), Enio Martins Murad abandonou a função de porta-voz e defesa de Alexandre Correa em processos contra Ana Hickmann. O advogado confirmou o afastamento da batalha judicial travada entre o empresário e a apresentadora, mas ressaltou que os dois continuam amigos.



Em comunicado à revista Quem, Enio Martins Murad informou que tem recebido ameaças de morte e de denúncias à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ao longo de 150 dias de defesa ao empresário, ele optou por investigar quem são os autores dos ataques virtuais.

"Quero buscar a investigação de quem são os grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupados em desonrar minha imagem, intimidar meu comportamento, inclusive me ameaçando publicamente de morte e de me denunciar para a OAB pelo meu comportamento combativo na defesa dos interesses do meu cliente", explicou.

"Preciso, então, me afastar do caso nesse momento para que seja apurado quem são os autores dessas ameaças. E para que eu tenha isenção nesse processo, porque nós cremos que esses ataques por robôs cibernéticos são promovidos pela parte ex-adversa e seu novo convivente, colega de 20 anos de trabalho, o cozinheiro da Bandeirantes", acrescentou.







Leia o comunicado na íntegra:

"Eu, Enio Martins Murad, advogado que atuou por quase 150 dias na defesa de Alexandre Bello Correa, diante do turbulento episódio que envolve a separação do empresário da apresentadora Ana Hickmann declaro que, durante esse período, tive 13 vitórias na Justiça contra a equipe da apresentadora. Durante esse processo, meu cliente foi submetido a três tentativas ilegais de prisão e a outros crimes que a sociedade hoje tem plena ciência."

"Não obstante, o massacre pela mídia social, e portais de notícias, que, desde o dia 11 de novembro de 2023, noticiam que meu cliente -- sem que ele tenha nenhuma sentença contra ele ou que sequer tenha sido indiciado por investigações de fraude ou desvio -- tem sido tachado como um pária social, uma pessoa que fraudou as empresas do casal e desviou recursos, supostamente, de sua esposa, bem como, supostamente, a agrediu fisicamente, como é tratado o pequeno esbarrão na porta, quando Ana Hickmann tentou trancar a porta e Alexandre segurou para que essa não fosse trancada."

"Meu cliente está passando por um processo kafkiano há quase 150 dias. Recentemente, após todas essas vitórias, comecei a receber ameaças de todo tipo, seja na rede social, pelo direct, ou pelo WhatsApp. Então, preciso me afastar do caso nesse momento para que seja apurado quem são os autores dessas ameaças. E para que tenha isenção nesse processo, porque nós cremos que esses ataques por robôs cibernéticos são promovidos pela parte ex-adversa e seu novo convivente, colega de 20 anos de trabalho, o cozinheiro da Bandeirantes."

"Assim, vou sair de todos os processos que envolvem o conflito do casal Alexandre Correa e Ana Hickmann. Considero meu trabalho de atuação vitorioso até esse momento e quem vai assumir os processos serão os advogados Bruno Ferullo, Diva Carla Bueno Nogueira e Sergue Barros."

"Torno público por nota que, a partir de hoje, não atuo mais como advogado de Alexandre Bello Correa porque necessito buscar a investigação de quem são os grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupados em desonrar minha imagem, intimidar meu comportamento, inclusive me ameaçando publicamente de morte e de me denunciar para a OAB pelo meu comportamento combativo na defesa dos interesses do meu cliente. Considero nosso trabalho cumprido."

"Dentro, em breve, a sociedade terá ciência desses fatos de forma cristalina. Deixo a causa para os novos advogados. Agradeço aos órgãos de imprensa e comunico que vou mais prestar declarações sobre o caso. Alexandre não terá mais ninguém como porta-voz."

"Assim, renuncio todos os poderes até que se apure quem são os autores dessas ameaças contra o meu trabalho de advogado, o que considero um cerceamento de defesa e violação dos direitos humanos. Deixo claro ao público que Alexandre Correa nunca pagou meus honorários, mas acredito que ele vai se reerguer e cumprirá com as obrigações comigo, como sempre cumpriu, porque, afinal, o conheço há mais de uma década. Atenciosamente, Enio Martins Murad."



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko