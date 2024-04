Reprodução O influenciador digital admitiu que ele mesmo vazou as fotos íntimas

Em março deste ano, Carlinhos Maia participou do podcast Achismos e admitiu que ele mesmo pediu para seu marido, Lucas Guimarães, vazar uma foto íntima sua para não ter "fama de pau pequeno". O influenciador digital tomou a decisão após filmar o órgão genital sem querer e publicar nas redes sociais.



Na época, as imagens viralizaram entre os internautas e o humorista se incomodou com os comentários negativos. Para provar que aquela foto não fazia jus ao órgão genital, ele fez o pedido inusitado ao marido em 2022.

"Meu pau é grande. Eu já postei uma foto [do genital] no Instagram do meu marido porque é o seguinte: eu faço muitos Stories e nessa de fazer stories eu filmei, sem querer, um pedaço da minha pinta, e estava meio murcha, porque tinha acabado de sair do banho. Viralizou esse negócio, 'ah, pinta pequena'. Eu disse: 'Lucas, vou mandar uma foto para você, meio de pau duro, você vai e posta no seu Instagram reserva, porque se eu postar no meu vai cair'", explicou.





"Aí ele [Lucas] foi muito solícito, foi lá e postou e viralizou, porque meu pau é grande, ele é espesso e é bonito, meio rosado, tem uma protuberância, meio morangão… Ele se impõe, chega, chegando. É gigante, enorme, pesado, graúdo", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko