Após vender seu apartamento luxuoso em Miami, Gusttavo Lima investiu em mais um imóvel na região: uma mansão avaliada em R$ 65 milhões em Hollywood Beach. O sertanejo é dono da propriedade desde o início deste ano e já curtiu as férias no local ao lado dos filhos e da esposa, Andressa Suita.



O terreno da mansão conta com 4,5 mil m² e está localizado em um condomínio de luxo em Hollywood Lakes. O cantor investiu no imóvel totalmente mobiliado e decorado. Os cômodos principais contam com cores brancas e detalhes em preto.

A casa possui seis suítes, escritório, salas de estar e jantar que se integram a uma cozinha com bancada. Uma mesa de sinuca, teto em madeira e piso de calcário afiado também chamam a atenção.





A área externa conta com piscina curva de borda infinita e que debruça sobre o mar. Além disso, os moradores podem desfrutar de bar aquático, banheira de hidromassagem, doca com elevadores para barcos e jet ski, quadra de tênis, gazebo com cozinha ao ar livre e fogueira a gás. O luxo é tanto que a mansão possui um sistema de casa inteligente e iluminação artística.

*Texto de Júlia Wasko

