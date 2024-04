Reprodução/Globo O ex-participante do BBB 24 contou mais detalhes do acidente de ônibus

Nesta segunda-feira (8), durante a madrugada, Vinicius Rodrigues sofreu um acidente de ônibus. Horas depois, o ex-participante do BBB 24 foi às redes sociais explicar mais detalhes da situação que viveu após o veículo colidir e capotar no caminho de Maringá a Londrina. Vale lembrar que, há dez anos, o atleta paralímpico sofreu um acidente de carro que o deixou sem uma perna.



"Oi, pessoal. Estou bem, agora estou em casa. O susto foi muito grande, eu estava deitado na hora (do acidente), tinha tirado a minha prótese. Estava pegando no sono ainda. Senti a freada, o ônibus tombando. Fui procurar a minha prótese, o ônibus estava deitado, consegui colocar a prótese. Puxei umas pessoas que estavam presas embaixo (do veículo). Fui em direção à saída de emergência. Estava um pouco emperrada, mas consegui abrir na base da bicuda, usei a força. Deu tudo certo, a gente conseguiu tirar algumas pessoas. Graças a Deus não teve muitos feridos graves. O socorro foi rápido", contou em seus Stories do Instagram.

"O motorista conseguiu fazer uma manobra para evitar o pior, senão a gente teria ido para a pista. A pista era duplicada. O motorista acabou falecendo no lugar mesmo, o carro ficou bem destruído. Eu já passei por um acidente, então eu consegui manter a calma. Fiquei bem pilhado com a adrenalina, mas consegui ajudar umas pessoas a sair. Tive só uma pancada na coxa e o cotovelo está um pouco dolorido. Hoje eu não vou conseguir treinar, mas amanhã já vai dar para treinar de boa. Eu até brinquei que tinha sete vidas, já gastei umas quatro, acho que agora só tenho três", explicou.





Ainda nesta madrugada, Vinicius Rodrigues publicou uma sequência de vídeos contando sobre o acidente: "Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando".

"Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, eu acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado. Não tive nenhum ferimento, consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus", disse.

"Motorista na contramão pegou nosso ônibus. Obrigado senhor, por mais um livramento", escreveu na publicação. "Estou bem, a caminho de Londrina. Susto grande. Feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko