Reprodução/Globo A participante do BBB 24 perdeu seguidores após os últimos acontecimentos

Nos últimos dias, Beatriz Reis desagradou os fãs de BBB 24 ao criticar o envolvimento de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral. A sister perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram em poucas horas. Ao longo do confinamento do reality show da Globo, a vendedora conquistou 4,6 milhões de seguidores na rede social. Entretanto, em poucas horas, o número já diminuiu para 4,5 milhões.







Em conversa com Alane Dias, a sister mostrou certo arrependimento em dar forças para a formação do casal entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral. "Eu não acredito que eu vou perder o prêmio, eu e tu, perder o terceiro lugar, perder a chance de ganhar R$ 3 milhões, R$ 200 mil, R$ 50 mil, porque a gente deu o prêmio para os outros. Porque a gente é burra. Não acredito nisso, gente", disparou.

Ao falar com Davi Brito, a vendedora enfatizou mais uma vez que tinha errado ao apoiá-los: "O que estou pensando que o Brasil está me odiando porque querem Matteus e Isabelle".











Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o comportamento da participante. "A Beatriz perdeu o prêmio (que nunca foi dela) pra ela mesma garota invejosa, idiota, egoísta, na verdade não é amiga de ninguém", disse um dos usuários do Twitter/X. "Bizarro, logo as duas que mais fizeram vt forçado inclusive levando punições gravíssimas por causa disso com inveja de algo que aconteceu naturalmente dentro da casa entre duas pessoas que elas supostamente gostam. Só admitiram o quanto são forçadas", pontuou outro.



"Eu gostava da Bia, vou até parar de seguir, não compactuo com essas atitudes, isso vai além do jogo! Pura inveja da parte dela, e quem diria né? Ela incomodada com a felicidade alheia", reforçou outro. "Bia e Alane, transbordam inveja, egoísmo, narcisismo... Não são antigas de ninguém, só delas mesmas, não existe amizade nem entre elas, o que existe é a disputa de quem é mais coitadinha", concluiu outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko